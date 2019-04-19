دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نفسه الخميس بعد الكشف عن محاولته طرد روبرت مولر، المحقق الخاص في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيرا إلى أنه يملك صلاحية طرد أي شخص يريده.
ونشر ترامب تغريدة من طائرته الرئاسية خلال توجهه إلى فلوريدا قال فيها "أملك صلاحية إنهاء عملية الملاحقة بأكملها لو أردت. كان بإمكاني طرد الجميع، بمن فيهم مولر، لو أردت ذلك، لكني اخترت ألا أفعل".
وأضاف "كان لي الحق في استخدام صلاحياتي الرئاسية، لكني لم أفعل".
وأشار تقرير مولر الذي نشر الخميس إلى أن الرئيس الأميركي "أمر" في حزيران/يونيو 2017 رئيس القسم القانوني في البيت الأبيض دون ماكغان باتهام روبرت مولر بـ"تضارب المصالح" والمطالبة بـ"إنهاء خدمته، غير أن ماكغان رفض الانصياع.
ولدى إيكاله مهمة التحقيق في التواطؤ المحتمل بين فريق حملة دونالد ترامب وموسكو في انتخابات 2016 الرئاسية، لم يكن قد مضى على تسلم مولر منصبه سوى شهر واحد,
وقد جرى تعيينه إثر تسريح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) جيمس كومي على يد دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: كان بإمكاني "طرد جميع" القائمين على التحقيق بالتدخل الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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