شكرا لقرائتكم خبر عن "دعم مصر": دعمنا للتعديلات الدستورية فى الشارع من خلال نوابنا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إنه وفقا للائحة فالإئتلاف يعمل تحت إطار نيابي، أى أن أعماله تنصرف تحت قبة مجلس النواب، ومن ثم دوره في الشارع ميدانيًا مخالف للائحة، وإنما يعمل فى الشارع من خلال الأحزاب المنضمة تحت عباءته هي ما تقوم بالدور الأكبر في العمل الميداني بمختلف محافظات مصر بشكل فعال، إلى جانب العمل الفردى لنوابه.

وأضاف "السجيني"، أنه وفقا لهذا الإطار، فالأحزاب المنضمة للإئتلاف، والنواب بصفتهم الفردية يقومون بدورهم الفعال في مختلف شوارع مصر لتوضيح الصورة وشرح التعديلات الدستورية عبر المؤتمرات الجماهرية الحاشدة للمواطنين، والإجابات علي كافة التساؤلات التي تثار، والحث علي المشاركة من قبل المواطنين، والتعبير عن وجه نظرهم بكل حرية وديمقراطية.

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ولفت أمين عام الأغلبية البرلمانية، إلي أن القيادات في الإئتلاف تشارك بمختلف المؤتمرات التي تعقد علي مستوي المحافظات، مؤكدًا علي أنه شارك أمس بمؤتمر بمحافظة الفيوم، كان ينظمه حزب حماة وطن، وأمس الأربعاء كان بمؤتمر مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، وسبقة أيضا مؤتمر لحزب الحرية وغيرها من العديد من المؤتمرات التي تعقد ولاتزال.