شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تتوعد أردوغان بعد خسارة حزبه: سيطرتك على البلاد انتهت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دانيز شام أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن فوز أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول، هو انتصار كبير للمعارضة التركية، خاصة أنه جاء بعد عدة محاولات فاشلة من قبل حزب العدالة والتنمية الذى يتراأسه رجب طيب أردوغان، لتغيير النتائج الحقيقة.

وأضاف القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن فوز مرشح حزب الشعب الجمهورى التركى ببلدية اسطنبول هى أحقية لحزب الشعب الجمهورى والمحاولات فى سلب قرار الشعب باءت بالفشل.

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وبشأن ما ينتظر حزب أردوغان بعد فوز المعارضة التركية ببلدية إسطنبول فى انتخابات المحليات، قال دانيز شام أوغلو، إن المرحلة المقبلة سيتم فيها إنهاء المحسوبيات والعقود التى تداخلت فيها العلاقات الشخصية والحزبية، وستعود مرحلة خدمات الدولة وليس خدمات الاحزاب والجماعات، فهى بداية إنهاء كل المحسوبيات والسيطرة المطلقة من قبل أردوغان على البلاد.