مصراوي - كتبت- عايدة رضوان:
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم التكنولوجيا والمعلومات، إن المرحلة الثالثة من معايير حذف غير المستحقين والتي جرى إعلانها في الثاني من أبريل الجاري، هي المرحلة الأخيرة، معلنًا أنه لن يكون هناك مرحلة رابعة.
وأضاف مدكور - في تصريح خاص لمصراوي- أنه عقب انتهاء المرحلة الثالثة تُعلن حقبة جديدة من الاستبعادات استمرارًا لعملية التنقية، موضحًا أنها تتضمن 21 معيارًا، وبناءً عليه يجرى تقسيم مستحقي الدعم لـ5 فئات مختلفة، تُمنح كل فئة قدرًا معينًا من الدعم وفقًا لدرجة...
كانت هذه تفاصيل خبر 5 فئات و21 معيارًا.. التموين تكشف عن خطة جديدة للدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.