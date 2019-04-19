5 فئات و21 معيارًا.. التموين تكشف عن خطة جديدة للدعم

مصراوي - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم التكنولوجيا والمعلومات، إن المرحلة الثالثة من معايير حذف غير المستحقين والتي جرى إعلانها في الثاني من أبريل الجاري، هي المرحلة الأخيرة، معلنًا أنه لن يكون هناك مرحلة رابعة.

وأضاف مدكور - في تصريح خاص لمصراوي- أنه عقب انتهاء المرحلة الثالثة تُعلن حقبة جديدة من الاستبعادات استمرارًا لعملية التنقية، موضحًا أنها تتضمن 21 معيارًا، وبناءً عليه يجرى تقسيم مستحقي الدعم لـ5 فئات مختلفة، تُمنح كل فئة قدرًا معينًا من الدعم وفقًا لدرجة...