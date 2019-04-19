المصريون بالإمارات والعراق والبحرين يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

مصراوي - عواصم عربية - (أ ش أ):
توافد المواطنون من أبناء الجالية المصرية في دول الإمارات العربية المتحدة والعراق ومملكة البحرين على مقار السفارات المصرية اليوم الجمعة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .
ففي الإمارات بدأ المواطنون من أبناء الجالية المصرية التوافد على مقر السفارة المصرية بأبوظبي والقنصلية بدبي للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .
وقال المستشار وائل فتحي القنصل العام بالإنابة بدبي والإمارات الشمالية - في تصريحات تلفزيونية اليوم - "إن الجالية المصرية في دبي...
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