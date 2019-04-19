التايمز: تبرئة ترامب من التآمر مع روسيا لا تعني أن متاعبه انتهت

أشارت ​صحيفة التايمز​ البريطانية في مقال افتتاحي لها إلى ان "تبرئة الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، من التآمر مع ​روسيا​، لا تعني أن متاعبه انتهت"، معتبرة انه "بغض النظر عن التهمة الأساسية فإن ترامب لم يخرج سالما تماما من التحقيق. فالمحقق ​روبرت مولر​ أكد أن ​الحكومة الروسية​ دعمت فوز ترامب بالرئاسة، وعملت من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن حملة ترامب كانت تتوقع أن تستفيد من المعلومات التي سرقت ثم سربت بمجهود روسي".

وأضافت ان "​تقرير​ أمس لابد أنه سيعطي أسلحة للديمقراطيين الذين يسيطرون على ​مجلس النواب​ ويملكون القدرة على بدء إجراءات لعزل الرئيس. لكن مولر لم يقرر إدانة ترامب بالتأثير على مجرى التحقيق، وعليه فإن هذا الإجراء سيكون عملا سياسيا محضا سيندم الديمقراطيون لو مضوا فيه".