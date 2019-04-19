التايمز: تبرئة ترامب من التآمر مع روسيا لا تعني أن متاعبه انتهت

أشارت صحيفة التايمز البريطانية في مقال افتتاحي لها إلى ان "تبرئة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من التآمر مع روسيا، لا تعني أن متاعبه انتهت"، معتبرة انه "بغض النظر عن التهمة الأساسية فإن ترامب لم يخرج سالما تماما من التحقيق. فالمحقق روبرت مولر أكد أن الحكومة الروسية دعمت فوز ترامب بالرئاسة، وعملت من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن حملة ترامب كانت تتوقع أن تستفيد من المعلومات التي سرقت ثم سربت بمجهود روسي".
وأضافت ان "تقرير أمس لابد أنه سيعطي أسلحة للديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب ويملكون القدرة على بدء إجراءات لعزل الرئيس. لكن مولر لم يقرر إدانة ترامب بالتأثير على مجرى التحقيق، وعليه فإن هذا الإجراء سيكون عملا سياسيا محضا سيندم الديمقراطيون لو مضوا فيه".
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