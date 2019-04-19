آي: حكومة العراق تخلت عن من ساعدوها في دحر تنظيم داعش

أشارت صحيفة "آي" البريطانية في تقرير من كربلاء بالعراق، عن المقاتلين الذين خاضوا الحرب ضد تنظيم داعش ويشعرون اليوم أن حكومة بلادهم تخلت عنهم، إلى ان "هؤلاء يعتبرون ان حكومة بلادهم لا توفر لهم الرعاية الكافية، وأن أكثر ما تلقته عائلات "الشهداء" هو قطع أرض بعيدة عن مصادر المياه، لا يكاد ينبت فيها شيء".
ورأت الصحيفة انه " إذا أراد العراق أن يتحد لابد أن يُحترم فيه جميع من قاتلوا أعداءه، من السنة والشيعة على السواء. ولكن السياسة أقوى من الذاكرة والعراق ليس جاهزا ليكون أرضا لجميع أبطاله".
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