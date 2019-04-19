شرطة نيويورك: الرجل الذي أوقف في كاتدرائية بالمدينة كان ينوي السفر إلى روما

كشفت شرطة ​نيويورك​ أنّ "الرجل الّذي أوقف في كاتدرائية سانت باتريك في نيويورك وبحوزته عبوتي بنزين وولاعات يوم أمس، كان يقوم بتدريس الفلسفة واشترى بطاقة طائرة للسفر إلى روما".

وأوضحت أنّ "الرجل يدعى مارك لامباريلو ويبلغ من العمر 37 عامًا"، وجاء توقيفه بعد يومين على الحريق الّذي دمّر جزءًا من ​كاتدرائية نوتردام​ في ​باريس​.

وسيمثل الرجل أمام قاض لاتهامه رسميًّا بمحاولة إضرام حريق وتعريض حياة آخرين للخطر واقتحام مكان.

من جهته، لفت مساعد مفوض ​شرطة نيويورك​ جاون ميلر، إلى أنّه "يبدو أنّه ليس لديه أيّ صلات مع مجموعة إرهابية أو نية مرتبطة ب​الإرهاب​".