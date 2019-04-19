كشفت شرطة نيويورك أنّ "الرجل الّذي أوقف في كاتدرائية سانت باتريك في نيويورك وبحوزته عبوتي بنزين وولاعات يوم أمس، كان يقوم بتدريس الفلسفة واشترى بطاقة طائرة للسفر إلى روما".
وأوضحت أنّ "الرجل يدعى مارك لامباريلو ويبلغ من العمر 37 عامًا"، وجاء توقيفه بعد يومين على الحريق الّذي دمّر جزءًا من كاتدرائية نوتردام في باريس.
وسيمثل الرجل أمام قاض لاتهامه رسميًّا بمحاولة إضرام حريق وتعريض حياة آخرين للخطر واقتحام مكان.
من جهته، لفت مساعد مفوض شرطة نيويورك جاون ميلر، إلى أنّه "يبدو أنّه ليس لديه أيّ صلات مع مجموعة إرهابية أو نية مرتبطة بالإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة نيويورك: الرجل الذي أوقف في كاتدرائية بالمدينة كان ينوي السفر إلى روما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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