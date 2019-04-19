وحدة من الجيش الفرنسي تتجه إلى إستونيا في 23 نيسان لدعم الناتو

اعلنت الخدمة الصحفية للسفارة الفرنسية في جمهوريات البلطيق السوفيتية سابقًا انه سيتم ارسال أربع دبابات وعشرين مدرعة مشاة (IFV) مع 300 جندي، إلى دولة إستونيا البلطيقية يوم 23 نيسان الحالي، للمساهمة في جهود حلف الناتو قرب الحدود الغربية لروسيا.
ويذكر أن انتشار وحدة من الجيش الفرنسي في إستونيا يأتي في إطار مهمة الناتو لتعزيز الوجود العسكري للتحالف في دول البلطيق وبولندا بحجة احتواء أي هجوم روسي محتمل. وتتكون الوحدة الفرنسية التي من جنود اللواء الثاني بالجيش الفرنسي وعناصر من الفيلق الأجنبي، وسيتم نقل المعدات العسكرية المزودة بها بواسطة السكك الحديدية.
ويذكر أنه في السنوات الأخيرة لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو على حدودها الغربية. ويقوم الحلف بتوسيع نطاق انتشاره العسكري هناك بحجة "ردع العدوان الروسي".
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