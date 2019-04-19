بدء تصويت المصريين في الهند وشرق آسيا على تعديل الدستور

بدأ تصويت أبناء الجالية المصرية في الهند وبعض دول شرق آسيا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ويستمر التصويت لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 نيسان الحالي فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل المصري.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.
وكان مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 نيسان الحالي ، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.
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