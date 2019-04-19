بدء تصويت المصريين في الهند وشرق آسيا على تعديل الدستور

بدأ تصويت أبناء الجالية المصرية في ​الهند​ وبعض دول شرق آسيا في الاستفتاء على ​التعديلات الدستورية​. ويستمر التصويت لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 نيسان الحالي فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل المصري.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول ​اليمن​ و​ليبيا​ و​الصومال​ و​سوريا​، فيما خصصت وزارة ​الهجرة​ خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

وكان ​مجلس النواب​ برئاسة علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 نيسان الحالي ، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.