غراندي: الأمم المتحدة بدأت إجلاء لاجئين من ليبيا إلى النيجر بسبب المعارك

أعلن المفوض السامي للاجئين ​فيليبو غراندي​ أنّ "​الأمم المتحدة​ نقلت 163 لاجئًا من ​ليبيا​ الّتي تشهد معارك، إلى ​النيجر​ المجاورة"، موضحًا أنّه "لا يزال هناك ثلاثة آلاف لاجىء عالقين في مراكز احتجاز قريبة من مواقع القتال".

وركّز في بيان، على أنّ "نظرًا للوضع في ليبيا، تشكّل عمليات الإجلاء الإنسانية خلاصًا للاجئين المحتجزين الّذين تتعرّض حياتهم للخطر في ليبيا".

وتأتي العملية فيما يستمّر القتال العنيف بين قوات قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا. وقد أدّى تجدّد القتال إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة نحو 900، كما أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ بوم أمس الخميس.