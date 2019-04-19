سلام: نأمل ان تتمكن الحكومة من النجاح في معالجة التحديات الكبيرة التي تواجهنا

أمل رئيس ال​حكومة​ السابق النائب ​تمام سلام​ "أن تتمكن حكومة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، الذي نعرف شجاعته وإصراره، من النجاح في معالجة التحديات الكبيرة التي تواجهنا، وبخاصة الاقتصادية منها، في إطار التوجه الاصلاحيِ الذي رسمته لنفسها".

وفي كلمة له خلال حفل تكريمي لنقيب ​الصحافة​ الراحل ​محمد البعلبكي​، أضاف "نأمل أن تنجح هذه العملية الإصلاحية في استئصال آفة الفساد التي يعاني منها ​لبنان​. إن ​محاربة الفساد​ تحتاج، في المقام الأول، إلى تفعيلِ الأجهزة الرقابية القائمة، وإلى قضاء فاعل يلعب دوره كاملا كسلطة مستقلة بعيدا عن تدخل ال​سياسة​ والسياسيين".

ولفت إلى ان "ما يقلقنا- في موازاة الأزمة الاقتصادية - هو حال الفوضى السياسية والادارية غير المسبوقة التي لم نشهد مثيلا لها ربما في أحلك سنوات الحرب. الفوضى تعصف بكل شيء. بالمؤسسات والنصوص والقواعد، فتنتج ما لم يسبق لنا أن رأيناه من ممارسات وتجاوز للأصول، وضجيج وتهافت وفقدان ثقة بالدولة. كيف السبيل إلى وقف هذه الفوضى، التي تعطي الانطباع بتحلل آخر ما تبقى من ركائز الدولة؟ الجواب.. هو في العودة إلى المرجعيات الدستورية، التي تحدد أصول الحكم، وإلى النصوص القانونية التي ترسم الأدوار وتحدد الصلاحيات والمسؤوليات، وتعطي كل ذي حق حقه".

ورأى سلام اننا "في حاجة إلى خفض الصوت قليلا.. والتواضع كثيرا.. والتبصر طويلا.. في مشاكلنا التي تحتاج معالجتها إلى مسؤولية عالية، وإلى قدر كبير من الإحترام المتبادل الذي لا يلغي حق الإختلاف. رحم الله النقيب محمد البعلبكي، وعزاؤنا للعزيزة سحر حافظة الأمانة.. أمانة الإسم الذي لا ينسى والتراث الذي لا يمحى".