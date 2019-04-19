سعد التقى وفداً من لجنة العاملين في مستشفى صيدا الحكومي

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه وفداً من لجنة العاملين في مستشفى صيدا الحكومي بحضور أحمد مستو ومحي الدين معتوق عن اللجنة النقابية في التنظيم.
وقد عرض الوفد على سعد الأوضاع الإدارية السيئة للمستشفى، ما يجعلها عاجزة عن توفير العناية الطبية الكافية للمرضى لا سيما الفقراء منهم.
وأكد أسامة سعد على ضرورة استمرار عمل مستشفى صيدا الحكومي، وضرورة معالجة الثغرات والنواقص التي تعيق عملها، مشدداً على وقوفه الدائم مع حقوق العاملين للحصول على رواتبهم وحقوقهم.
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