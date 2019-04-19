الحلبوسي والصباغ بحثا بتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا

التقى رئيس مجلس النواب ​العراق​ي، ​محمد الحلبوسي​، رئيس ​مجلس الشعب السوري​ ​حمودة الصباغ​ لدى وصوله إلى ​بغداد​ على رأس وفد نيابي كبير، للمشاركة في أعمال مؤتمر رؤساء برلمانات دول جوار العراق.

وأوضح مكتب الحلبوسي في بيان، أنّه "جرى استقبال رسمي في صالة الشرف الكبرى ب​مطار بغداد الدولي​ لرئيس مجلس الشعب السوري والوفد المرافق له، حضره عدد من النواب فضلًا عن الأمين العام ل​مجلس النواب العراقي​ صلاح الحميري".

وبّيّ، أنّ "الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين العراق و​سوريا​ وسبل تطوير التعاون المشترك بينهما في المجالات كافّة".