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الحلبوسي والصباغ بحثا بتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا

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التقى رئيس مجلس النواب ​العراق​ي، ​محمد الحلبوسي​، رئيس ​مجلس الشعب السوري​ ​حمودة الصباغ​ لدى وصوله إلى ​بغداد​ على رأس وفد نيابي كبير، للمشاركة في أعمال مؤتمر رؤساء برلمانات دول جوار العراق.

وأوضح مكتب الحلبوسي في بيان، أنّه "جرى استقبال رسمي في صالة الشرف الكبرى ب​مطار بغداد الدولي​ لرئيس مجلس الشعب السوري والوفد المرافق له، حضره عدد من النواب فضلًا عن الأمين العام ل​مجلس النواب العراقي​ صلاح الحميري".

وبّيّ، أنّ "الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين العراق و​سوريا​ وسبل تطوير التعاون المشترك بينهما في المجالات كافّة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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