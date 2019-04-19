الحلبوسي والصباغ بحثا بتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا

التقى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ لدى وصوله إلى بغداد على رأس وفد نيابي كبير، للمشاركة في أعمال مؤتمر رؤساء برلمانات دول جوار العراق.
وأوضح مكتب الحلبوسي في بيان، أنّه "جرى استقبال رسمي في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي لرئيس مجلس الشعب السوري والوفد المرافق له، حضره عدد من النواب فضلًا عن الأمين العام لمجلس النواب العراقي صلاح الحميري".
وبّيّ، أنّ "الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا وسبل تطوير التعاون المشترك بينهما في المجالات كافّة".
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