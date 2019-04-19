وهاب: تقدم حفتر قد يضع حدا للإرهاب الذي دمر ليبيا وعلى العرب دعم جيشه

رأى رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، أنّ "تقدّم اقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير ​خليفة حفتر​ في ​ليبيا​ قد يضع حدًّا للإرهاب الّذي دمّر هذا البلد على يد ​الإرهاب​يين ودويلة قطر وغباء الأوروبيين".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "كما كان عند بعض العرب الجرأة لدعم ​الجيش المصري​ الّذي أطاح ب​الإخوان المسلمين​، يجب أن يقدم العرب على دعم ​الجيش الليبي​ بقيادة حفتر".