رأى رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، أنّ "تقدّم اقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر في ليبيا قد يضع حدًّا للإرهاب الّذي دمّر هذا البلد على يد الإرهابيين ودويلة قطر وغباء الأوروبيين".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "كما كان عند بعض العرب الجرأة لدعم الجيش المصري الّذي أطاح بالإخوان المسلمين، يجب أن يقدم العرب على دعم الجيش الليبي بقيادة حفتر".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: تقدم حفتر قد يضع حدا للإرهاب الذي دمر ليبيا وعلى العرب دعم جيشه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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