قاسم:لن نتخلى عن المقاومة وستبقى بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة

أشار نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم إلى انه "في لبنان نواجه مشكلة اقتصادية ومادية حقيقية بكل ما للكلمة من معنى، لكن علينا أن نسعى لمعالجتها فنحن معنيون بهذه المعالجة والجميع في البلد يتحمل المسؤولية وأن نتعاون معاً فلا ينجح البلد إلا بالتكاتف والتضامن معاً." أضاف:"نحن منفتحون بالنقاشات بهدوء وعقلانية لنرى ما هو الأفضل للبلد".
وفي كلمة له خلال احتفال مدارس المهدي بعيدها الـ 26 ، لفت إلى انه "يبدو أن البعض نسي أن اسرائيل هي مصدر الإرهاب في المنطقة والعالم فتاريخها حروب وعدوان ومجازر لا يمكن أن يقبلها أي شخص انساني". وأضاف أن "العين قاومت المخرز في حرب 1996، وال2000، وحرب 2006 والمقاومة دحرت الجيش الاسرائيلي".
وأكد أن "تهديدات اسرائيل وأميركا لن تخيف شعب المقاومة بل على العكس ستزيده قوة وصلابة وعزم، لأنه لو لا المقاومة لما تحررت الأرض ولما انحدرت اسرائيل وداعش ولما كنا في الموقع المتصدي الذي يحمي أهلنا ولبناننا". وشدد على انه "لن نتخلى عن المقاومة وستبقى المقاومة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".
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