لفت النائب جميل السيد، إلى أنّه "قصدني بعض أصحاب الشركات والمعامل، طلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفًا من الإنتقام".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، انّهم "قالوا إنّ سماسرة لوزارة المالية يأتونهم بإسم الكبار، عارضين تخفيض ضرائبهم إلى الثلث أحيانًا مقابل تقاسُم الفرق وتسديد حصّتهم بسبائك ذهبية وليس نقدًا، لأنّ النقدي ينكشف"، مبيّنًا أنّ "لا ثقة لهؤلاء بالقضاء لأنّ السياسة تحكمه".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: "سماسرة بالمالية" يعرضون تخفيض ضرائب بعض الشركات مقابل سبائك ذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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