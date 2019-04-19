السيد: "سماسرة بالمالية" يعرضون تخفيض ضرائب بعض الشركات مقابل سبائك ذهبية

لفت النائب ​جميل السيد​، إلى أنّه "قصدني بعض أصحاب الشركات والمعامل، طلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفًا من الإنتقام".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، انّهم "قالوا إنّ سماسرة ل​وزارة المالية​ يأتونهم بإسم الكبار، عارضين تخفيض ضرائبهم إلى الثلث أحيانًا مقابل تقاسُم الفرق وتسديد حصّتهم بسبائك ذهبية وليس نقدًا، لأنّ النقدي ينكشف"، مبيّنًا أنّ "لا ثقة لهؤلاء ب​القضاء​ لأنّ ال​سياسة​ تحكمه".