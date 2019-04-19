الارشيف / اخبار العالم

السيد: "سماسرة بالمالية" يعرضون تخفيض ضرائب بعض الشركات مقابل سبائك ذهبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

لفت النائب ​جميل السيد​، إلى أنّه "قصدني بعض أصحاب الشركات والمعامل، طلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفًا من الإنتقام".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، انّهم "قالوا إنّ سماسرة ل​وزارة المالية​ يأتونهم بإسم الكبار، عارضين تخفيض ضرائبهم إلى الثلث أحيانًا مقابل تقاسُم الفرق وتسديد حصّتهم بسبائك ذهبية وليس نقدًا، لأنّ النقدي ينكشف"، مبيّنًا أنّ "لا ثقة لهؤلاء ب​القضاء​ لأنّ ال​سياسة​ تحكمه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: "سماسرة بالمالية" يعرضون تخفيض ضرائب بعض الشركات مقابل سبائك ذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا