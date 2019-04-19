أسامة سعد: فساد قوى السلطة صارخ

علق الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ على ما جرى في انعقاد جلسة الهيئة العامة ل​مجلس النواب​ الأخيرة في موضوعي ​الكهرباء​ ورفع ​السرية المصرفية​ والحصانة،قائلا: " توافقت ​الكتل النيابية​ الأساسية على خرق ​الدستور​، وأقرت قانون يجيز خصخصة الكهرباء... أما في ما خصّ قانون رفع السرية المصرفية و قانون رفع الحصانة عن المسؤولين في الدولة، فإن أحداً لم يكترث... فساد قوى السلطة صارخ".

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