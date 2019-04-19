الرابطة السريانية: قيامة شعبنا بعودته الى قراه وتثبيت حقوقه السياسية

أقامت لجنة ​الشباب​ في ​الرابطة السريانية​ بالتعاون مع مؤسسة A Demand for action " المطلوب الحراك الآن" يمثلها الصحافي السرياني نوري كينو بتوزيع 700 حصة غذائية على اخوتنا ​النازحين السوريين​ والعراقيين وذلك في نادي نشرو – ​البوشرية​. وأوضح رئيس لجنة الشباب جبران كلي الذي أشرف على التوزيع أن العيد بالنسبة لنا هو الالتزام بقضايا شعبنا والبقاء معه وبقربه في كل مشاكله. هكذا يكون النضال والعطاء. وأننا مع الأعياد نقول أن قيامة شعبنا تكون بعودته الى قراه وتثبيت حقوقه السياسية.

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