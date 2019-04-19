بدء التصويت على التعديلات الدستورية في سفارتي أبوظبي ودبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

فتحت سفارتا مصر فى إماراتي أبوظبى ودبى أبوابها أمام أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية، فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى.

وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بهذا الشأن، والمتضمن أن يتم الاقتراع على مدى أيام الجمعة والسبت والأحد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وفقا لتوقيت كل دولة يجري فيها الاقتراع.

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وحضر أعضاء البعثة الدبلوماسية والموظفون المعاونون في السفارة المصرية في بيروت، منذ الصباح الباكر وقبل بدء الموعد المقرر لعملية الاستفتاء، حيث تم الانتهاء من ترتيب وتجهيز كافة الأوراق والمحاضر والصناديق ومستلزمات الاقتراع، قبل بدء موعد الاقتراع المحدد.

وبدأت وقائع عملية الاستفتاء بقيام أعضاء البعثة الدبلوماسية والموظفين المعاونين، بالإدلاء برأيهم في صناديق الاقتراع وإثبات هذه الإجراءات بالمحاضر الرسمية للاقتراع، كما حضر عدد من المواطنين مع بدء عملية الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وتتم عملية الإدلاء بالرأي في الاستفتاء بموجب جواز السفر ساري الصلاحية المتضمن الرقم القومي، أو بمقتضى بطاقة الرقم القومي حتى ولو لم تكن سارية.