المصريون في الخارج يصوتون على تعديل الدستور (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)
بدء المصريون في الخارج، الجمعة، التصويت في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأربعاء فتح باب التصويت للمصريين في الخارج على مدار ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد).
كما أعلنت الهيئة بدء تصويت المصريين داخل البلاد أيام (السبت والأحد والاثنين). ومن المقرر أن تعلن الهيئة عن نتيجة التصويت في موعد أقصاه يوم السبت 27 أبريل.
وفتحت مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات المصرية في مختلف أنحاء العالم أبوابها في التاسعة صباح الجمعة حسب توقيت البلد الذي توجد فيه البعثة الدبلوماسية المصرية.
ووافق البرلمان يوم الثلاثاء على التعديلات الدستورية وأحالها إلى رئيس الجمهورية الذي أحالها بدوره إلى الهيئة العامة للانتخابات.
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