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جرحى اشتباكات طرابلس يعالجون في المصحات التونسية

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 تفقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، مساء امس  الأربعاء   ، الجرحى الليبيين في عدد من المصحات التونسية  للوقوف على الخدمات المقدمة لهم.

 

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، في بيان اليوم  الخميس 18 أفريل 2019  إن «معيتيق أشاد بالخدمات التي تقدمها المصحات للجرحى»، مشيرة إلى أن «الأطباء المعالجين للجرحى طمأنوه على حالتهم الصحية»، فيما أثنى الجرحى على الخدمات التي قدمت لهم من قبل الأطباء بالمصحات.

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وأعلنت بلدية طرابلس المركز، أمس الأربعاء، مقتل 100 شخص وإصابة 496 آخرين في طرابلس، فضلاً عن 24 ألف نازح منذ بدء الاشتباكات الدائرة في العاصمة قبل أسبوعين.

 

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