وزير السياحة السوري يدعو المجتمع الدولي للتعاون في إعادة إعمار بلاده

دعا وزير السياحة السوري محمد رامي رضوان مرتيني اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتعاون النشيط من أجل إعادة إعمار بلاده.

وقال مرتيني - في تصريحات صحفية أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن سوريا تحتاج إلى خبرة دولية، لأن كل الأحياء والمباني والآثار

القديمة لا تعد تراثا سوريا فحسب، بل وتراثا عالميا، وبالتالي فسوريا تحتاج إلى جهود المجتمع الدولي كله.وأعرب الوزير السوري عن شكره لروسيا والمنظمات الأممية للمساعدة التي تقدمها في مجال إعادة إعمار سوريا، مضيفاأن ممثلي اليونسكو يتواجدون في سوريا بشكل عام وحلب بشكل خاص.وأعرب عن أمله في توسيع التعاون مع كل الأطراف المعنية لتحقيق عملية إعادة الإعمار الشاملة.وأفاد وزير السياحة السوري - في وقت سابق - بأن المجال السياحي في سوريا فقد نحو 50 مليار دولار بسبب النزاع العسكري، فيما توقف عمل نحو 1500 موقع سياحي في البلاد.