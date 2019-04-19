كوريا الجنوبية: السلاح التكتيكي في اختبار كوريا الشمالية ليس صاروخًا باليستيًا

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في سول وقيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية والأمريكية اليوم الجمعة أن السلاح الذي أشرف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" على اختباره مؤخرا هو سلاح موجه للمعارك البرية وليس صاروخا باليستيا.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسئول داخل هيئة الأركان المشتركة - لم
ولم ترصد الرادارات الكورية الجنوبية والأمريكية القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية يوم 17 من الشهر الجاري، وتأكدت الولايات المتحدة من إطلاق القذيفة بواسطة الأقمار الاصطناعية ولكن لم تعتقد بأنه صاروخ باليستي استنادا إلى الارتفاع المنخفض والمسافة القصيرة.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - أمس - أن الزعيم الكوري الشمالي أشرف على اختبار سلاح موجه تكتيكي من نوع جديد أمس أول الأربعاء.
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