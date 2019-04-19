بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد في مقر وزارة الخارجية الامريكية بواشنطن العلاقات الثنائية وتطورت الأوضاع فيمنطقة الشرق الأوسط.
وذكت قناة " الحرة " الأمريكية اليوم / الجمعة/ أن بومبيو ناقش مع بن زايد
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات بين أمريكا والإمارات لبحث الأوضاع فى الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.