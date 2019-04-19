فرنسا تكشف أسباب حريق كاتدرائية نوتردام

قالت السلطات الفرنسية إنها استطاعت التوصل إلى سبب يرجح أنه يقف وراء كارثة الحريق الذي التهم جزءًا كبيرًا من كاتدرائية نوتردام التاريخية في العاصمة باريس، يوم الإثنين الماضي.



ذكر مسئول في الشرطة، من دون الإفصاح عن اسمه، لوكالة "أسوشيتيد برس"، "أن المحققين يعتقدون أن ماسًا كهربائيًا أدى إلى اندلاع حريق الكاتدرائية، على الأرجح.. إنهم أجروا تقييمًا

أوليًا للكاتدرائية لكنهم لم يفحصوا بعد مبنى الكاتدرائية لأسباب تتعلق بإجراءات السلامة".



وأضاف المسئول أن الصرح التاريخي تم تدعيمه بألواح خشبية، لإسناد بعض الأجزاء الهشة من الجدران.

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من جهته قال مكتب المدعي العام في باريس، إن المحققين ما زالوا يبحثون في أسباب الحريق، وأجروا مقابلات مع حوالي

40 شخصًا حتى يوم الخميس.



كانت السلطات الفرنسية أشادت برجال الإطفاء الذين حاربوا الحريق لساعات، واستطاعوا إنقاذ الكثير من الأعمال الفنية والآثار المهمة داخل الكاتدرائية.

اشتعلت النيران بكاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، الإثنين الماضي، واستمرت نحو 15 ساعة، قبل أن ينجح جهاز الإطفاء في إخمادها.



تسببت النيران في انهيار سقف الكنيسة ومنارتها، البالغ ارتفاعها 93 مترًا.

وتعد كاتدرائية نوتردام (تم إنشاؤها خلال الفترة من 1163 - 1345م)، من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا.