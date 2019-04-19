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مقتل وإصابة 18 مسلحا من طالبان خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية

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قُتل وأصيب 18 مسلحًا تابعين لحركة طالبان من بينهم 4 قادة بارزين في الحركة خلال اشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية في إقليم

(فارياب) بشمال أفغانستان.
وقال فيلق سيلاب التابع للجيش الأفغاني - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما
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برس) الأفغانية - إن ما لايقل عن 11 مسلحا قتلوا، فيما أصيب 7 آخرون خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق دولاباد وخواجا سبوزبوز وقيصر.
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