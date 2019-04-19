مقتل وإصابة 18 مسلحا من طالبان خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية

قُتل وأصيب 18 مسلحًا تابعين لحركة طالبان من بينهم 4 قادة بارزين في الحركة خلال اشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية في إقليم

(فارياب) بشمال أفغانستان.وقال فيلق سيلاب التابع للجيش الأفغاني - في بيان أوردته وكالة أنباء (خامابرس) الأفغانية - إن ما لايقل عن 11 مسلحا قتلوا، فيما أصيب 7 آخرون خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق دولاباد وخواجا سبوزبوز وقيصر.