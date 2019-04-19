بدء التصويت على التعديلات الدستورية بسلطنة عمان

بدأ أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان صباح اليوم الجمعة في التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .
أبوابها ، وتتم الأمور بيسر وسهولة ومن المتوقع زيادة أعداد الناخبين خلال اليوم وبعد صلاة الجمعة.
وقال سفير مصر في سلطنة عمان محمد غنيم - في تصريحات خاصة لقناة " اكسترا نيوز " الإخبارية،" إن هناك توافدا للمواطنين على السفارة منذ فتح
وأضاف أن السفارة في سلطنة عمان تعمل على أن يكون هناك تواصل أسري مع المواطنين وليس مع الناخبين فقط ، ونحن نحث المواطنين دائما
وأشار إلى أن السفارة قامت بإرسال مجموعة من الدعوات والارشادات والتوعية للمواطنين للحضور داخل مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى حرص السفارة على وضع لافتات تظهر التعديلات الدستورية في مدخل اللجنة الانتخابية نفسه .
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