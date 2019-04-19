بدء تصويت المصريين بالسعودية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

بدأ المصريون في المملكة العربية السعودية صباح اليوم الجمعة التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر السفارة المصرية بالرياض والقنصلية المصرية بجدة.
الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، والمقرر أيام 19 و20 و21 إبريل الجاري من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
وكانت البعثات الدبلوماسية قد أتمت استعداداتها لاستقبال أبناء الجالية المصرية في
وانطلق قطار التصويت فى الاستفتاء في الحادية عشر من مساء أمس (بتوقيت القاهرة) من العاصمة النيوزيلاندية.
ويحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.
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