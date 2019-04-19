ترامب أول زعيم سيلتقي إمبراطور اليابان الجديد بعد تنصيبه

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا سيكونان أول زائرين رسميين لليابان يلتقيان بولي العهد ناروهيتو بعد أن يتم تنصيبه إمبراطوراً.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان، إن ترامب سيتوجه إلى اليابان في 25 مايو المقبل، ليكون "أول ضيف رسمي أجنبي" بعد جلوس الامبراطور ناروهيتو على العرش الامبراطوري في الأول من مايو.

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وسيعقد ترامب أيضاً محادثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي سيقوم أيضاً بزيارة إلى واشنطن أواخر الشهر الجاري.

وأضافت ساندرز "اللقاء بين ترامب ورئيس الوزراء آبي سيعيد التأكيد على التحالف الأميركي-الياباني كحجر زاوية للسلام والاستقرار والرخاء" في منطقة المحيط الهادي وحول العالم.

وسيعود ترامب إلى اليابان في يونيو المقبل لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا.