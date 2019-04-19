واشنطن تشيد بخطوات المجلس الانتقالي السوداني

أشادت الولايات المتحدة الخميس بالأوامر التي أصدرها الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وانهاء حظر التجول.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان اورتاغوس، إن الولايات المتحدة "ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث"، إلا أنها أضافت أن "المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة".

وأضافت: "نحن مسرورون لقرار الإفراج عن السجناء السياسيين والغاء حظر التجول في الخرطوم"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها بحماية الشعب السوداني".

وأشارت إلى أن "إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة وتحرم حقوق الإنسان وحكم القانون".

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وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد اليوم، التزامه بـ"كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية"، مشدداً على أن التغيير الذي جرى في البلاد "يمثل انحيازاً للمطالب الشعبية، وليس انقلاباً.

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وجاءت تصريحات المجلس خلال اجتماعات أجرتها اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، مع وفد ممثلي المنظمات الدولية في السودان "لإطلاعه على مجمل الاوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد.

وأجابت اللجنة خلال اجتماعها بالوفد في القصر الجمهوري، على استفسارات الوفد حول توقيتات تشكيل الحكومة المدنية، وسير التفاوض مع القوى السياسية بالبلاد، بالإضافة إلى التعامل مع مهلة الاتحاد الأفريقي.