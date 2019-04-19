كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 13 شخصا فى انهيار كنيسة بجنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 13 شخصًا مصرعهم، وأصيب 16 آخرين، على الأقل، إثر انهيار سقف كنيسة أثناء قداس بالقرب من مدينة ديربان في جنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الحادث وقع، مساء أمس الخميس في بلدة دلانغوبو، شمال ديربان، بعد هطول أمطار غزيرة.

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وقال لينوكس ماباسو، المتحدث باسم إدارة الشؤون المحلية بالمقاطعة: "سقف المبنى انهار بسبب الأمطار الغزيرة الليلة الماضية… في هذه المرحلة لدينا 13 قتيلا".

من جانبه، ذكر روبرت ماكنزي، المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة كوا زولو ناتال: "يا لها من مأساة. 13 حالة وفاة 16 شخصا عولجوا من قبل المسعفين".