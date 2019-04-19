كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكرى السودانى يعلن إقالة قيادة إعلامية كبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان عدداً من القرارات أعفى بموجبها السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسى محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، بحسب ما أفادت مراسلة العربية الجمعة

وكلف البرهان عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات.

وكان المجلس العسكري أصدر قرارا الخميس بإعفاء السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه وكيلاً لوزارة الخارجية.

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ومنذ تولي البرهان رئاسة المجلس الانتقالي، أقال عددا من المسؤولين المحسوبين على نظام الرئيس السابق عمر البشير.

تأتي قرارات الإقالة المتتابعة تلك، في وقت لا تزال قوى الثورة والتغيير المعارضة مستمرة في الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، مطالبة بمحاسبة كافة رموز النظام، وتشكيل مجلس رئاسي مدني مع تمثيل نسبي للجيش.