أزمة المتعاقدين.. مؤسسة تعليمية تغلق أبوابها في وجه أكثر من 300 تلميذ!

منذ أزيد من شهر ونصف، والوحدات المدرسية التابعة لمؤسسة “م.م” المتواجدة في النفوذ الترابي لجماعة صاكة إقليم جرسيف، مغلقة في وجه أكثر من 300 تلميذة وتلميذ، بسبب إضراب أطرها التربوية الذين جلهم من المتعاقدين.
ووفق بيان صادر عن جمعية النور للتربية والتكوين، أول أمس الثلاثاء، فإن الوحدات المدرسية “ابكنات، أمعارض، الضويات، حفارة”، أغلقت أبوابها لأزيد من 4 أسابيع قبل العطلة المدرسية التي امتدت من 1 إلى 15 أبريل الجاري، وأشارت أن المشكل ما زال قائما إلى حدود الساعة، حيث أن 16 من أصل 17 أساتذة وأستاذ متعاقد مضربون، وهو ما تسبب في شلل داخل الوحدات المدرسية.
وحملت الجمعية مسؤولية ما يحدث في هذه الوحدات إلى الجهات الحكومية الوصية على قطاع التربية والتعليم، حيث تسبب هذا التوقف في ضياع المتمدرسين من أبناء المنطقة في الحصص والدروس، كما دعت الجمعية المديرية الإقليمية للتربية والتكوين إلى التدخل من أجل إعادة الحياة إلى الوحدات المدرسة المتواجدة في النفوذ الترابي لجماعة صاكة.
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