الدعم المدرسي.. تعويض الأساتذة المتعاقدين بالعرضيين يثير الانتقادات!

انتقدت التنسيقية الإقليمية للأساتذة المتعاقدين بطنجة، في بلاغ لها أمس الخميس، انخراط عدد من الأساتذة العرضيين في عملية الدعم المدرسي الذي أعلنت عنه الوزارة سابقا من أجل تقوية مكتسبات التلاميذ وإعدادهم لإجتياز الامتحانات الاشهادية.

وكشف البلاغ، أن التنسيقية تابعت بقلق شديد ما استجد على الساحة التعليمية من ممارسات وصفتها بالغير مسؤولة، عندما أقدمت مديرية طنجة-أصيلة على “إقحام غرباء على الجسم التربوي” تحت مسمى الأساتذة العرضيين، وانخراطهم في عملية الدعم التي لا تحترم المعايير البيداغوجية، بالإضافة إلى تقليص البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية، مما جعل عدد التلاميذ في بعض الأقسام يرتفع إلى 60 تلميذا.

وحملت التنسيقية الاقليمية الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين، المسؤولية في نهج مقاربة غير تربوية في تسييرها للقطاع، وشددت رفضها لإسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم من المرسمين والعرضيين، وجددت تشبثها بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.