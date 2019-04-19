شركات يابانية تستثمر مليار دولار في "أوبر"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت شركات يابانية كبرى، وهي "تويوتا" لصناعة السيارات و"دنسو" صانع قطع الغيار وصندوق الاستثمار التابع لشركة "سوفت بنك"، يوم الجمعة استثمار مليار دولار في شركة "أوبر" للركوب التشاركي.

أعلنت الشركات اليابانية أن "تويوتا" و"دنسو" ستستثمران معا 667 مليون دولار، وأن "فيجن فند" التابعة لمجموعة "سوفت بنك" ستساهم بمبلغ 333 مليون دولار في الكيان الجديد لشركة "أوبر تكنولوجيز إنك" وهو "أدفانسد تكنولوجيز غروب" أو "أوبر إيه تي جي"، والتي ستسعى لتطوير وتسويق الخدمات الآلية للركوب التشاركي.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه "تويوتا" هذه الجهود، بما في ذلك استثمار 500 مليون دولار في أوبر التي مقرها في سان فرانسيسكو، وإقامة مشروع مشترك بقيمة 20 مليون دولار مع "سوفت بنك" لإنشاء خدمات التنقل التي أعلن عنها العام الماضي.

وعدت "تويوتا" أيضا بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 300 مليون دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتطوير الجيل القادم من المركبات ذاتية القيادة والخدمات.

قال نائب رئيس "تويوتا" التنفيذي، شيجيكي توموياما، إن العمل سويا سيساعد على خفض التكاليف والإسراع بالتطوير.

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أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر"، دارا خوسروشاهي، عن أمله في أن تساعد الصفقة، التي من المقرر إتمامها بحلول الربع الثالث، على الحفاظ على مكانة "أوبر" الرائدة في التقنية.

وقال إن "تطوير تقنية القيادة الآلية سيغير المواصلات كما نعرفها، مما يجعل شوارعنا أكثر أمانا ومدننا أكثر ملاءمة للعيش."

استثمرت "سوفت بنك" في تطبيقي الركوب التشاركي "ديدي" و"غراب"، وكذلك "أوبر"، واستحوذت على الرائد في إنترنت الأشياء "آرم"، بينما تقوم "تويوتا" بتطوير سيارات مستقلة في الوقت المناسب لأولمبياد طوكيو 2020.