السودان: المجلس العسكري يعفي الرجل الثاني بوزارة الخارجية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس الخميس، السفير بدر الدين عبد الله، من منصب وكيل وزارة الخارجية، وهو بمثابة الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير الدرديري محمد أحمد، بحسب بيان صادر عن إعلام المجلس.

وبدر الدين عبد الله، من المحسوبين على الرئيس المخلوع عمر البشير، ومن بين من طالبت المعارضة بإبعادهم من السلك الدبلوماسي، وقالت إن تعيينه جاء بسبب "الولاء السياسي وليس المهني".

ويأتي القرار بعد يومين، من إعفاء المجلس العسكري الانتقالي، النائب العام عمر عبد السلام، ومساعده هشام صالح، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، عامر إبراهيم، في خطوة طالبت بها المعارضة أيضا، في إطار ضغوط شعبية لإزاحة رموز نظام البشير.

وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، في بيان آخر، أن الإعفاء سببه إصدار وزارة الخارجية لبيان إعلامي عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون علم المجلس العسكري.

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وأوضح كباشي، أن بيان الخارجية استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان، ولم تأخذ وزارة الخارجية في هذ الموضوع رأي المجلس، كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.

وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه عوض بن عوف استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه عبد الفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.