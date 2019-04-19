مهمة غامضة لمستشارة ترمب في روسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو

أفادت وكالة «تاس» الروسية بأن مستشارة خاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب زارت موسكو لإجراء مشاورات.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي القول أمس، إن المبعوثة الخاصة فيونا هيل مسؤولة الشؤون الأوروبية والروسية بمجلس الأمن القومي الأمريكي هي من قامت بالزيارة، وقال المصدر «فيونا هيل زارت موسكو من أجل إجراء مشاورات».

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية شهدت المزيد من التوتر في الأشهر الماضية بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى ورد روسيا على ذلك بتعليق العمل بها.