أبوالغيط والسلمي يبحثان آخر المستجدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط مع رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي أمس، مستجدات الأوضاع في العالم العربي.
وأطلع رئيس البرلمان العربي الأمين العام خلال الاجتماع الذي عقد بالقاهرة على رؤية البرلمان وخطط عمله وتحركاته بشأن أهم القضايا التي يعمل عليها البرلمان العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، خصوصا القضية الفلسطينية، والجولان السوري المحتل، ومكافحة التطرف والإرهاب، والتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، وسبل تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، والتصدي للتهديدات الخارجية ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
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