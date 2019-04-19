أمريكا تحذر روسيا وتشدد عقوبات كوبا وفنزويلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في فلوريدا أن الولايات المتحدة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة ضد كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا، بما في ذلك عقوبات ضد بنك فنزويلا المركزي لتقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي.

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وكشف بولتون عن عقوبات ضد «أموال فاسدة» يستخدمها رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا، كما سيتم وضع قيود جديدة على سفر المواطنين الأمريكيين إلى كوبا، حيث ستقتصر رحلات السفر على العائلات فقط، فضلا عن وضع حد للحوالات المالية.

وسيتم فرض قيود على منح التأشيرات للأجانب الذين يستخدمون الممتلكات التي تمت مصادرتها من أمريكيين من أصل كوبي، كما وجه بولتون «تحذيرا إلى اللاعبين الخارجيين، وبينهم روسيا» من التدخل في نصف الكرة الغربي قائلا إن «عقيدة مونرو والتي تتعلق بسيطرة الولايات المتحدة على شؤون أمريكا اللاتينية لا تزال قائمة وجيدة.. في ظل هذه الإدارة لا نقدم طوق نجاة لحكام ديكتاتوريين، سنعمل على الإطاحة بهم».

ورفض الاتحاد الأوروبي وكندا التحركات المتخذة ضد كوبا، حيث قالا إن أي مطالبات أمريكية يمكن أن تطلق «دوامة لا حاجة لها من الإجراءات القانونية»، حيث ستقابلها دعاوى مضادة في نطاق السلطة القانونية للجانبين.