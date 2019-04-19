زعيم كوريا الشمالية يحتفل بتجارب صاروخية جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سول

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أمس أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تجربة سلاح تكتيكي موجه جديد، وهي التجربة الأولى التي يعلن عنها منذ القمة الأمريكية الكورية الشمالية الثانية التي عقدت في فبراير.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب في سول عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم وصف التجربة بأنها «حدث ذو مغزى مهم للغاية»، وذكرت الوكالة أن التجربة جرت أمس الأول لكنها لم تشر بشكل محدد إلى السلاح الذي تمت تجربته أو مكان التجربة.

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وأضافت «بعد مشاهدة قوة السلاح التكتيكي الموجه، وهو من نوع جديد، أشار (كيم) إلى أن علماءنا وعمالنا الدفاعيين في مجال صناعة الذخائر أدوا عملا عظيما آخر في تعزيز القدرات الدفاعية لبلادنا».

يشار إلى أن كلمة «تكتيكي» تعني أن السلاح الذي تمت تجربته هو على الأرجح قصير المدى وليس صاروخا باليستيا طويل المدى كالذي استخدم في السابق لتهديد الولايات المتحدة.

وتأتي تلك التجربة بعد نحو أسبوع من قول كيم أمام برلمان بلاده إنه «ينتظر بفارغ الصبر» عقد قمة ثالثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول نزع سلاح شبه الجزيرة الكورية النووي.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مسؤول بارز القول، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو واجه انتقادات أمس، حيث دعت بيونج يانج إلى أن يقوم شخص آخر «أكثر حذرا ونضوجا» بحل محله كمفاوض في المحادثات بين البلدين، وأضاف المسؤول أنه حيثما شارك بومبيو في المحادثات، فإن الأمور بين البلدين تسوء ولا تسفر عن أي نتائج.