هادي للمبعوث الأممي: فشل ستوكهولم يقتل آمال اليمنيين بإنهاء الانقلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نيويورك، عدن، الحديدة

كثفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من عمليات خرق الهدنة الأممية في الحديدة واستهداف الأحياء السكنية والمناطق الأثرية، في محاولة مستميتة للميليشيات للتنصل من الالتزامات المتعلقة بمدينة الحديدة، عبر استغلال ثغرات في اتفاق السويد، بعد ساعات من إعلان مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ من أنه بعد أربعة أشهر من الاتفاق الذي توصل إليه كل من الحكومة وجماعة الحوثي في ستوكهولم لم يتم تنفيذه بعد.

وحذر المجلس من أن استمرار العنف يهدد بتقويض وقف إطلاق النار في الحديدة، وأعرب عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء اليمن، مبينا أن هناك «حاجة إلى تسوية سياسية شاملة باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الصراع».

ورحب البيان بالتعهدات السخية التي جرى التعهد بها في الحدث الرفيع المستوى الذي عقد في فبراير الماضي؛ لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن، كما رحب بإعلان السعودية والإمارات عن مساهمة قدرها 200 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال رمضان المبارك، وشدد على ضرورة «وفاء الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين».

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وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي دعا المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى ممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يعد محور الاهتمام وحجر الزاوية في عملية السلام، وطالب خلال لقائه المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث بتحديد الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم، حيث يؤدي الفشل إلى قتل آمال اليمنيين في إنهاء الانقلاب وتداعياته.

والتقى هادي، غريفيث ورئيس المراقبين الدوليين، مايكل لوليسغارد، بحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس وأعضاء الفريق الحكومي بلجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة، وأكد «تمسك الشرعية بمسار السلام باعتباره هدفا وخيارا نعمل دوما من أجله وفي مختلف المواقف والظروف».

وشدد رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني بدوره، على «أن الحوثيين يسيطرون على مختلف مرافق الحديدة ومؤسساتها ومواردها وبصفة غير شرعية، وهم المعنيون وحدهم بالانسحاب منها وفق بنود اتفاق ستوكهولم، فهم يجيدون كعادتهم التوقيع على الاتفاقيات ونقضها عند أول نقطة تنفيذ».

مشاهدات يمنية