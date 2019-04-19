مصر تتحرك بقوة .. صدور الأوامر للعمليات الخاصة والصاعقة و البحرية .. غرفة عمليات لمتابعة العملية

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت أشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع (عمليات خاصة) بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاستفتاء، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، اتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم أعمال تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتشترك القوات المسلحة في تأمين الاستفتاء بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وجميع الأجهزة المعنية بالدولة، كما اتخذت جميع الترتيبات لمراقبة وتأمين الاستفتاء بكل المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر؛ لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير عملية الاقتراع إلى مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

كما تعاون عناصر من القوات البحرية مع وحدات المنطقة الشمالية العسكرية فى تأمين عدد من اللجان وتأمين حدود مصر الساحلية، كما تشارك القوات الجوية بعناصر دعم وتنظيم طلعات للتأمين والتصوير الجوي لتأمين العملية الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، كما تشارك قوات الدفاع الجوي في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور من خلال قواتها لدعم الجيوش والمناطق العسكرية كل في نطاقه، واستعدت عناصر من وحدات الصاعقة لمعاونة التشكيلات التعبوية في تأمين اللجان، كما تشارك عناصر المظلات بالعديد من المجموعات القتالية، كذلك وحدات التدخل السريع والتي تعمل كاحتياطيات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات المختلفة، وتشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تنظيم العديد من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة في محيط اللجان.

فضلاً عن قيام عناصر من القوات المسلحة بتعزيز إجراءات التأمين للمنشآت الهامة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ كافة إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتصدي لأي عدائيات محتملة من شأنها عرقلة عملية الاقتراع.(المصدر)

هيئة قضايا الدولة تنشئ غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

قرر المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي ينطلق غدا الجمعة للمصريين بالخارج، وبعد غد السبت، للمصريين بالداخل.

وقال المستشار محمد عبداللطيف الأمين العام لقضايا الدولة -في بيان اليوم الخميس، إن المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي سوف تبدأ يوم السبت المقبل داخل جمهورية مصر العربية، موضحًا أن الغرفة تشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أعضاء المجلس الأعلى وأمين عام الهيئة ورئيس إدارة التفتيش ورئيس المكتب الفني.

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وأوضح عبد اللطيف، أن غرفة العمليات مهمتها متابعة سير عملية الاستفتاء ومتابعة عمل مستشاري قضايا الدولة وتذليل ما قد يواجههم من صعوبات وتسيير الأعمال داخل الهيئة. (المصدر)

الوطنية للانتخابات: يحق لكل "وافد من المحافظات" التصويت في أي لجنة

اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارًا لتسهيل عملية مشاركة الوافدين من المحافظات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تبدأ 20 و21 و22 أبريل (السبت والأحد والإثنين).

وأجازت الهيئة في قرارها رقم 30 لسنة 2019 للناخب الذي يوجد في غير محافظة موطنه الانتخابي أن يدلي بصوته أمام أي لجنة في المحافظة التي يتواجد بها، أو أمام أي لجنة فرعية للوافدين بأماكن تجمعاتهم مثل (لجنة العاصمة الإدارية الجديدة).

ويتواجد في كل لجنة صندوقان أحدهما أساسي والآخر للوافدين، وكذلك كشف خاص لتسجيل أسماء المصوتين من الوافدين؛ ويمكن رؤساء اللجان الفرعية الناخب من الإدلاء بصوته وإثبات اسمه ورقمه القومي وتوقيعه وتوقيع أمين اللجنة بالكشف المستقل للوافدين.

أمَّا عن باقي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين (غير الوافدين) فيتوجب على كل ناخب الالتزام بلجنته الانتخابية والتصويت بها.

لمعرفة لجنتك الانتخابية، اضغط هنا (https://www.elections.eg/).

وجرت تعديلات دستورية، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

وتتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ. (المصدر)