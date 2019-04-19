الجيش اليمني يتلف أكثر من 5 آلاف لغم في محافظة الجوف

أتلف ​الجيش اليمني​ بالتعاون مع المشروع السعودي لنزع ​الألغام​ "مسام"، أكثر من خمسة آلاف لغم أرضي وفردي و​قذيفة​ متفجرة وعبوة في ​محافظة الجوف​ الحدودية مع ​السعودية​.

من جانبه، حذر رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن طه شمسان، من أن "تهديد الألغام الحوثية حاضر ومستقبل الجوف واليمن بشكل عام".

بدوره، أشار منسق مشروع "مسام" محمد بحيبح، إلى "أن عملية الإتلاف هي الثانية للمشروع في محافظة الجوف، والعاشرة على مستوى اليمن"، مشدّدًا على "استمرار المشروع في مهامه حتى تأمين وتطهير الأراضي اليمنية من خطر الألغام الحوثية".