أتلف الجيش اليمني بالتعاون مع المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، أكثر من خمسة آلاف لغم أرضي وفردي وقذيفة متفجرة وعبوة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
من جانبه، حذر رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن طه شمسان، من أن "تهديد الألغام الحوثية حاضر ومستقبل الجوف واليمن بشكل عام".
بدوره، أشار منسق مشروع "مسام" محمد بحيبح، إلى "أن عملية الإتلاف هي الثانية للمشروع في محافظة الجوف، والعاشرة على مستوى اليمن"، مشدّدًا على "استمرار المشروع في مهامه حتى تأمين وتطهير الأراضي اليمنية من خطر الألغام الحوثية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يتلف أكثر من 5 آلاف لغم في محافظة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.