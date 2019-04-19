البيت الأبيض: ترامب يزور طوكيو في 25 أيار المقبل

أعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب،والسيدة الأولى سيقومان بزيارة رسيمة إلى طوكيو في فترة 25-28 أيار المقبل.
وترامب يعتبر أول ضيف في الدولة بعد تنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو في 1 أيار 2019 . وبعد لقائهما جلالة الإمبراطور والإمبراطورة سوف يلتقي الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء آبي.
وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى، "تعميق الروابط الوثيقة بين الشعبين الأميركي والياباني".
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