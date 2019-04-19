سلطات المغرب قررت تقديم مساهمة مالية للمساعدة بترميم كاتدرائية نوتردام

أعلنت السفارة ​المغرب​ية في ​باريس​، أنّ "السفير بن موسى أبلغ رئيس أساقفة باريس، ميشيل أوبيتي، أنّ وبتعليمات من ملك المغرب ​محمد السادس​، قرّر المغرب تقديم مساهمة مالية من أجل إعادة بناء ​كاتدرائية نوتردام​".

وأوضحت في بيان أنّ "بن موسى جدّد خلال محادثاته مع رئيس أساقفة باريس، التعبير عن دعم ومواساة وتضامن الملك محمد السادس، باسم جميع المغاربة، على إثر الحريق الّذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، رمز مدينة باريس وتاريخ ​فرنسا​ ومحج الملايين من المؤمنين".

ولفتت السفارة إلى أنّ "بدوره، شكر المطران أوبيتي السفير، ونقل خالص امتنانه وشكره للملك المغربي على هذه الالتفاتة الخاصة، مذكّرًا بهذه المناسبة بالزيارة الّتي قام بها ​البابا فرنسيس​ إلى المغرب بدعوة من الملك، واللحظات القوية الّتي ميّزت هذا الحدث".

وكان ملك المغرب قد بعث ببرقية إلى الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أعرب فيها عن دعم المغرب وتضامنه مع فرنسا إثر حريق نوتردام، مشدّدًا على أنّ "هذه الكارثة لا تمسّ فقط بواحد من المعالم التاريخية ذات المعاني الرمزية الكبيرة لمدينة باريس، بل أيضًا مكانًا للعبادة لملايين الأشخاص عبر العالم".