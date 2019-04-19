رئيس دونيتسك أعلن استعداد بلده لمدّ سوريا بالفحم وإنشاءات معدنية

كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في تصريح صحافي في مدينة يالطا الروسية الّتي تحتضن اجتماع منتدى يالطا الاقتصادي الدولي حاليًا، أنّ "بلاده مستعدّة لمدّ سوريا بالفحم وإنشاءات معدنية"، لافتًا إلى أنّ "هذا ما ناقشه رجال أعمال".
ويشارك في المنتدى أكثر من 4500 شخص يمثّلون نحو 100 بلد.
مع التذكير أنّ جمهورية دونيتسك واحدة من الجمهوريتين الشعبيتين اللتين أعلِن قيامها في منطقة دونباس (شرق أوكرانيا) في عام 2014 بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف.
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