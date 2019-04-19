مندوب ألمانيا بالأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا مطلوب بشكل عاجل

أعلن المندوب الدائم الألماني لدى ​الأمم المتحدة​، كريستوف هويسغين، "وجوب تبنّي ​مجلس الأمن الدولي​ قرارًا بشأن ​ليبيا​"، بسبب خروقات حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد.

ولفت في أعقاب مشاورات مغلقة حول الأزمة الليبية عقدها مجلس الأمن، إلى أنّ "المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن الليبي غسان سلامة، أبلغ المجلس بوقوع خروقات جسيمة لحظر الأسلحة، الأمر الّذي يقود إلى مزيد من التصعيد الأمني في ليبيا"، منوّهًا إلى أنّ "هذه المسألة يمكن إدراجها على مشروع القرار حول ليبيا الّذي تعده بريطانيا".

وبيّن أنّ "برلين تدعم بالكامل دعوة لندن إلى وضع مشروع القرار وتبنّيه"، مركّزًا على "أنّه لا يريد التخمين حول مواعيد صدور القرار". وأكّد "أنّنا بحاجة إلى تبنّي هذا القرار بصورة عاجلة، إذ يجب علينا بعث هذه الرسالة الجدية إلى الشعب اليائس الذّي تتساقط الصواريخ في أفنية منازله".