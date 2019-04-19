رئيس الحكومة في مالي يعلن استقالة حكومته بشكل مفاجئ

أعلن رئيس الحكومة في مالي سوميلو بوبيي مايغا بشكل مفاجئ استقالة حكومته، التي شكلها تشرين الثاني الماضي بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات النيابية.
وأشار بيان صادر عن الرئاسة، إلى ان "رئيس الوزراء، أعرب في رسالته الى رئيس الجمهورية عن عميق امتنانه على ثقته والسماح له بخدمة بلدنا ومواطنينا في لحظة حاسمة في تاريخنا".
وأضاف "قبل رئيس الجمهورية استقالة رئيس الوزراء والحكومة وشكره على ولائه وشعوره العالي بالواجب، كما شكر أعضاء الحكومة على العمل المنجز".
وأكد بيان الرئاسة أنه سيتم تعيين رئيس وزراء قريبًا جدًا وسيتم إنشاء حكومة جديدة بعد التشاور مع جميع القوى السياسية في الأغلبية والمعارضة.
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