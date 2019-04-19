قائد بالجیش الإيراني: المناطق البحریة الخاضعة لإیران تتمتع بالأمن المستدام

أكّد قائد القوة البحریة فی الجیش ال​إيران​ي الأمیرال حسین خانزادي، أنّ "المناطق البحریة الخاضعة لإيران تتمتّع بالأمن المستدام وبمستوى عالٍ من الاستقرار، لدرجة أنّ العدو لا یجرؤ على تهدید هذه المناطق حتّى في مخیّلته".

وأعلن في حديث صحافي "إجراء ​مناورات​ مشتركة بین البحریة الإیرانیة والدول المطلّة على المحیط الهندي قریبًا".

وكان خانزادي قد أعلن في وقت سابق أنّ "​دول الخليج​ الفارسي ستجري مناورات لمكافحة القرصنة البحریة خلال العام الحالي الایراني الّذي بدأ في 21 آذار الماضي.